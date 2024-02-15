EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne 'hayır' oyu verecek - Son Dakika
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Politika

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne 'hayır' oyu verecek

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi\'ne \'hayır\' oyu verecek

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden kazasıyla ilgili olarak Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı. Bayhan, iktidarın ülke kaynaklarını yabancı şirketlere peşkeş çektiğini iddia etti ve yeni düzenlemelerin maden kazalarına yol açacağını savundu.

15.02.2024 12:47  Güncelleme: 12:48
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EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TBMM Genel Kurulunun gündeminde bulunan Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne "hayır" oyu vereceklerini söyledi.

Bayhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kayması nedeniyle 9 işçinin göçük altında kaldığının açıklandığını anımsatarak, göçük altındaki işçi sayısının net olmadığını öne sürdü.

Toprak kaymasının gerçekleştiği madenin işletme hakkına sahip şirketin yüzde 80 hissesinin ABD ve Kanada'ya, yüzde 20'sinin Türk şirkete ait olduğunu anlatan Bayhan, "iktidarın, ülke kaynaklarını yabancı şirketlere peşkeş çektiğini" iddia etti.

Olayın gerçekleştiği madenin daha önce defalarca denetlendiğini ve 3 ay süreyle faaliyetten men edildiğini aktaran Bayhan, "Daha önce 3 ay kapısına mühür vurduğunuz madenin ruhsatını neden iptal etmediniz? İliç'te işçileri bile bile ölüme götüren sermayenin kar hırsıdır." şeklinde konuştu.

EMEP'li Bayhan, TBMM Genel Kurulu gündeminde yer alan Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşması halinde madenlerdeki denetimlerin azalacağını ve yeni maden kazalarına yol açacak düzenlemelerin hayata geçeceğini savundu. Bayhan, "Bu torba yasaya, yeni İliç'ler yaşanmaması için 'hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne 'hayır' oyu verecek - Son Dakika

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