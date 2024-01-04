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EMEP Milletvekili: Enflasyonun sebebi işçilere verilen zamlar değil, patronların kar hırsı - Son Dakika
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EMEP Milletvekili: Enflasyonun sebebi işçilere verilen zamlar değil, patronların kar hırsı

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, enflasyonun sebebinin işçilere verilen üç kuruşluk zamlar değil, patronların doymak bilmeyen kar hırsıyla yaptıkları fiyat artışları olduğunu söyledi. Demir, Yargıtay'ın Can Atalay hakkındaki kararının Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmayacağının ilanı anlamına geldiğini belirtti ve Meclis'in bu karar karşısında olağanüstü toplanması çağrısına destek verdiklerini açıkladı. Ayrıca, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığına dikkat çeken Demir, işçi ve emekçinin bu rekorlardan pay almadığını savundu.

EMEP Milletvekili: Enflasyonun sebebi işçilere verilen zamlar değil, patronların kar hırsı
04.01.2024 - 12:42,
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Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "Enflasyonun sebebi işçilere verilen üç kuruşluk zamlar değil, patronların doymak bilmeyen kar hırsıyla yaptıkları fiyat artışları." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin, "Bu karar, bir bütün olarak artık Anayasa Mahkemesi kararlarının da bazılarına uyulmayacağının Yargıtay tarafından ilanı anlamına geliyor. Yargıtay, TBMM'yi Anayasa Mahkemesinin yetkileri konusunda da harekete geçmeye zorluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, Meclis'in bu karar karşısında olağanüstü toplanması ve ortak bir tutum alınmasına yönelik çağrılara EMEP olarak katıldıklarını açıkladı.

İhracatın 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını hatırlatan Demir, bu rekorlardan işçi ve emekçinin payına düşenin koca bir "hiç" olduğunu savundu.

Demir, "Enflasyonun sebebi işçilere verilen üç kuruşluk zamlar değil, patronların doymak bilmeyen kar hırsıyla yaptıkları fiyat artışları." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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