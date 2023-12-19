EMEP Milletvekili: Geri gönderme merkezleri cezaevine dönüştü

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Türkiye'de geri gönderme merkezlerinin göçmenler için cezaevine dönüştüğünü iddia etti.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 18 Aralık'ın Uluslararası Göçmenler Günü olduğunu anımsattı.

Partisinin, geri gönderme merkezlerindeki göçmenlerle ilgili çalışma yaptığını bildiren Demir, Türkiye'de 27 geri gönderme merkezi olduğunu ve bu merkezlerde ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.

Geri gönderme merkezlerinde, göçmenlere gönüllü geri dönüş metinlerinin zorla imzalatıldığını öne süren Demir, ayrıca bu merkezlerin fiziki koşullarının da kötü olduğunu savundu.

Merkezlerde tutulan insan sayısının kapasitenin üzerinde olduğunu ifade eden Demir, "Geri gönderme merkezlerinde sağlık ve hijyen yok. Buralarda insan hakkı ihlalleri yaşanıyor. Geri gönderme merkezleri göçmenler için bir cezaevine dönüştürülmüş durumda." diye konuştu.