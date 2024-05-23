EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir: Ücretlere Zam Yok Ama Geçinmek İmkansız - Son Dakika
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Politika

EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir: Ücretlere Zam Yok Ama Geçinmek İmkansız

EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir: Ücretlere Zam Yok Ama Geçinmek İmkansız

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, işçilerin geçinmeye yetecek ücret taleplerini dile getirerek, ücretlere zam yapılmayacağının açıklandığını ancak bu koşullarda geçinmenin imkansız olduğunu belirtti. Demir, işçilerin ortak taleplerini birleştirerek mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı ve motokuryelerin insanca çalışma koşulları ve yasal güvence istediklerini aktardı.

23.05.2024 14:39
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Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "Şimşek programıyla açık açık ilan ettiler, 'ücretlere bir daha zam yok' dediler ama açık bir gerçek daha var ki bu koşullarda geçinmek, yaşamak imkansız." ifadesini kullandı.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, değişik sektörlerdeki işçilerin kendisine ulaştırdığı taleplerini dile getirdi.

İşçilerin en büyük beklentilerinden birinin geçinmeye yetecek ücret olduğunu vurgulayan Demir, emekçilerin biriken mücadele eğilimlerini gören patronların sırtlarını iktidara, bürokrasiye ve yerel yöneticilere yasladığını kaydetti.

Yaklaşan temmuz ayında, ücretlere anlamlı bir artış yapılması için işçi ve emekçilerin beklenti içinde olduğunu ifade eden Demir, "Şimşek programıyla açık açık ilan ettiler, 'ücretlere bir daha zam yok' dediler ama açık bir gerçek daha var ki geçinmek, yaşamak imkansız bu koşullarda." diye konuştu.

Gaziantep'te organize sanayi bölgesindeki işçiler ile Gaziantep Şehir Hastanesi'nde her kademedeki sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getiren Demir, işçilerin ortak taleplerini oluşturarak birlikte mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Motokuryelerin iş kazalarına değil, iş cinayetlerine uğradığını kaydeden Demir, onların ölüm getiren çalışma koşullarına mahkum edildiğini öne sürdü. Demir, motokuryelerin insanca çalışma koşulları ve yasal güvence istediklerini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir: Ücretlere Zam Yok Ama Geçinmek İmkansız - Son Dakika

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SON DAKİKA: EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir: Ücretlere Zam Yok Ama Geçinmek İmkansız - Son Dakika
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