Emet Belediye Başkanı Doğan'dan, Bakan Bilgin'e proje içeren dosya - Son Dakika
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Emet Belediye Başkanı Doğan'dan, Bakan Bilgin'e proje içeren dosya

22.07.2022 10:29
Emet Belediye Başkanı Doğan'dan, Bakan Bilgin'e proje içeren dosya

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Kütahya ziyaretinde Emet ilçesine yapılması talep edilen projeleri içeren dosyayı teslim etti.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Kütahya ziyaretinde Emet ilçesine yapılması talep edilen projeleri içeren dosyayı teslim etti.

Başkan Hüseyin Doğan, Bakan Bilgin'e içerisinde Emet Belediyesi öncülüğünde üretilen Emet keçi peyniri bulunan ve yine Emet keçi kılından üretilen heybe takdim ederken, taleplerini de iletti.

Başkan Doğan'ın Bakan Vedat Bilgin'e sunduğu dosyada, ilçeye SGK hizmet binası yapılması talebinin olduğu öğrenilirken, bakanlığı ilgilendiren diğer konularda da bilgilendirme ve talepler de sözlü olarak Doğan tarafından Bakana iletildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hüseyin Doğan, Vedat Bilgin, Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Emet Belediye Başkanı Doğan'dan, Bakan Bilgin'e proje içeren dosya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emet Belediye Başkanı Doğan'dan, Bakan Bilgin'e proje içeren dosya - Son Dakika
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