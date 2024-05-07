Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, birim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi

Politika

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, belediyenin birim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Mustafa Koca, birim müdürlerinden gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve halihazırdaki ve gelecekte hayata geçirilecek projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Başkan Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görev süresince gerçekleştirecek olduğumuz çalışmalar ve projeler için bir araya geldik. Bu toplantı gelecekteki projelerimizin ve çalışmalarımızın daha da iyileştirilmesine vesile olsun" dedi. - KÜTAHYA