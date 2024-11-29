Emine Erdoğan: "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde tüm dünyanın adalet ve vicdan etrafında birleşmesini temenni ediyorum" - Son Dakika
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Politika

Emine Erdoğan: "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde tüm dünyanın adalet ve vicdan etrafında birleşmesini temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde tüm dünyanın adalet ve vicdan etrafında birleşmesini temenni ettiğini belirtti.

29.11.2024 12:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde tüm dünyanın adalet ve vicdan etrafında birleşmesini temenni ettiğini belirtti.

Emine Erdoğan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'in yalnızca bir coğrafya değil, direnişin, umutla yarınlara bakmanın ve insanlığın ortak vicdanının adı olduğunu kaydetti. Filistin halkının topraklarında yükselen zeytin ağaçları gibi köklerinin sağlam, umutlarının göğe uzandığını belirten Erdoğan, "Onların mücadelesi, haksızlık karşısında eğilmeyenlerin, zulümle sınananların destanıdır. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de onların haklı davasında yanındayız. Bu dayanışma yalnızca bir söz değil, paylaşılan bir insanlık mirasının ifadesidir. Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde tüm dünyanın adalet ve vicdan etrafında birleşmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında Filistin'de zulme uğrayan çocuklara ait görüntülere de yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Emine Erdoğan: 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde tüm dünyanın adalet ve vicdan etrafında birleşmesini temenni ediyorum' - Son Dakika

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