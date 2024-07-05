Emine Erdoğan, Kazakistan'ın samimiyeti ve sevgisiyle karşılandıklarını belirtti - Son Dakika
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Politika

Emine Erdoğan, Kazakistan'ın samimiyeti ve sevgisiyle karşılandıklarını belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'a yaptıkları ziyarette samimiyet ve sevgiyle karşılandıklarını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini diledi.

05.07.2024 18:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, önceki ziyaretlerinde olduğu gibi bu kez de samimiyet ve sevgiyle karşılandıkları Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini diledi.

Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında, "Önceki yıllarda olduğu gibi bu ziyaretimizde de dost ve kardeş Kazakistan'ın samimiyeti ve sevgisiyle karşılandık. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Emine Erdoğan, Kazakistan'ın samimiyeti ve sevgisiyle karşılandıklarını belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Kazakistan'ın samimiyeti ve sevgisiyle karşılandıklarını belirtti - Son Dakika
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