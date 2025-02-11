Emine Erdoğan, Kuala Lumpur Perdana Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Emine Erdoğan, Kuala Lumpur Perdana Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Kuala Lumpur Perdana Botanik Bahçesi\'ni ziyaret etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Kuala Lumpur Perdana Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

11.02.2025 12:38  Güncelleme: 12:49
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Resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Kuala Lumpur Perdana Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan'ı bahçeye gelişinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Malezya Devlet Bakanı Zaliha binti Mustafa ve Kuala Lumpur Belediye Başkanı Maimunah Mohd Sharif samimiyetle karşıladı.

Kuala Lumpur Belediyesi ve Malezya Yeşil Teknoloji ve İklim Değişikliği Kurumunun da aralarında olduğu çeşitli kamu kurumlarının standlarını ziyaret eden Emine Erdoğan, atık malzemenin geri dönüştürülme süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Perdana Botanik Bahçesi anı defterini imzalayan Emine Erdoğan ve Dr. Wan Azizah İsmail, ziyaret anısına bahçeye, gücü ve dayanıklılığı temsil etmesi ve derin kültürel öneme sahip olmasından dolayı "Malezya'nın Ulusal Ağacı" olarak nitelendirilen "merbau" ağacını dikti.

Kuala Lumpur Belediye Başkanı Sharif'ten Emine Erdoğan'a sıfır atık teşekkürü

Kuala Lumpur Belediye Başkanı Maimunah Mohd Sharif, Emine Erdoğan'a sıfır atık konusundaki vizyoner liderliği için teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında, Sıfır Atık Vakfı ve Kuala Lumpur Belediyesi arasında "Stratejik İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

Anlaşmayı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile Kuala Lumpur Belediye Başkanı Maimunah Mohd Sharif imzaladı.

Sıfır atık uygulamalarının güçlendirilmesi amacıyla imzalanan anlaşmayla, iki tarafın sürdürülebilir şehir yönetimi, atık azaltımı ve geri dönüşüm konularında ortak projeler geliştirmesi hedefleniyor.

Ayrıca Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile Malezya Yeşil Teknoloji ve İklim Değişikliği Kurumu Başkanı Shareen Shariza Dato' Abdul Ghani tarafından da "Değişim Mektubu" imzalandı.

Çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve sıfır atık uygulamalarını teşvik etmek amacıyla imzalanan "Değişim Mektubu", tarafların sıfır atık politikaları, atık azaltımı, geri dönüşüm ve kapasite geliştirme alanlarında karşılıklı bilgi paylaşımını içeriyor.

"Sıfır atık bilincinin küresel ölçekte yaygınlaşması için iki önemli adım attık"

Emine Erdoğan, bahçeyi ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünyamız, üzerimize emanet edilen en kıymetli miras. Onu korumak, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ancak bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak, ortak akılla hareket ederek mümkün. Bugün Malezya'da, dostluğun ve iş birliğinin gücüne inancımızla, sıfır atık bilincinin küresel ölçekte yaygınlaşması için iki önemli adım attık. Perdana Botanik Bahçesi'ni Malezya Başbakanı'nın değerli eşi Wan Azizah Wan İsmail ve Kuala Lumpur Belediye Başkanı, kıymetli dostum Maimunah Mohd Sharif ile ziyaret ettik. Kuala Lumpur Belediyesinin ilham verici sıfır atık çalışmalarını inceleme fırsatı buldum. Bu anlamlı buluşma vesilesiyle Sıfır Atık Vakfımız ve Kuala Lumpur Belediyesi ile Malezya Yeşil Teknoloji ve İklim Değişikliği Kurumu arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının hayırlı olmasını diliyorum. Ortak evimiz dünya için önemli bir dönüşümün habercisi olan anlaşmaların, bugün toprağa bıraktığımız fidan gibi geleceğe kök salmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Emine Erdoğan, Kuala Lumpur Perdana Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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