Emine Erdoğan: Sıfır Atık Küresel Vicdan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Küresel Vicdan

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Küresel Vicdan
20.10.2025 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Sıfır Atık Hareketi'nin küresel vicdanı temsil ettiğini vurguladı. Erdoğan, bu hareketin büyütülmesi gerektiğini ve kimsenin geride kalmadığı bir dünya için bunun önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Hareketi demek, küresel vicdan demektir. Bu vicdan haritasını ne kadar büyütürsek, kimsenin geride kalmadığı bir dünyayı o ölçüde tesis edebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 17-19 Ekim tarihleri arasında "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık Hareketi demek, küresel vicdan demektir. Bu vicdan haritasını ne kadar büyütürsek, kimsenin geride kalmadığı bir dünyayı o ölçüde tesis edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda başkanlık ettiği BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı, Bakanlar Oturumu ve kürsü konuşmasından kesitlerin bulunduğu videoya da yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, istanbul, Politika, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Emine Erdoğan: Sıfır Atık Küresel Vicdan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • islam Bulut null:
    topla topla dünyanın çöpünü getir memleketin havasını pisle sayenizde çöpçü ülkesi olduk çöp kraliçesi unvanını aldın 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş 3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş
Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor İsmail Yüksek’ten Deniz Undav’ı susturan cevap Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap
Kuş avı kavgası kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü Kuş avı kavgası kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü
Arda Turan 904’te yıkıldı Arda Turan 90+4'te yıkıldı
Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

18:39
1.5 yıldır boştaydı Rafael Benitez’in yeni takımı belli oldu
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu
18:32
Türk Telekom’un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
18:20
Mauro Icardi’ye Serie A’dan dev talip
Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip
18:19
ABD yine tekne vurdu 6 kişi öldü
ABD yine tekne vurdu! 6 kişi öldü
17:36
Berhan Şimşek, CHP’den ihraç edildi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi
16:54
Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 19:11:42. #7.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan: Sıfır Atık Küresel Vicdan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.