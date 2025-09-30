Endonezya\'da Yatılı Okul Çöktü

Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde bir yatılı okulun öğle namazı kılındığı sırada çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında olduğu tahmin edilen 38 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde bir yatılı okul çöktü. Öğle namazı kılındığı sırada yaşanan çökme sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 99 kişi sağ kurtarıldı, enkaz altında olduğu tahmin edilen 38 kişi için ise arama çalışmaları başlatıldı.

Afetle Mücadele Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari yaptığı açıklamada, binanın temelinin dördüncü kattaki inşaat yükünü taşıyamamış olabileceğini bildirdi. Binanın inşaat halindeyken çöktüğünü söyleyen Syafii, enkazı kaldırmak için ekskavatör ve vinç gibi ağır ekipmanların kullanıldığını aktardı. Abdul Muhari, yaralanan yaklaşık 80 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Yerel arama kurtarma yetkilisi Nanang Sigit, hala kayıp olan 38 kişinin olduğunu ve kalan yapıların çökme riskine karşı ağır ekipmanların kullanılmayacağını belirtti. - JAVA