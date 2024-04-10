Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Hatay'a bayram ziyareti
HATAY - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hatay'a ziyaret gerçekleştirerek Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayramını kutladı.
Hatay'a ziyaret gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayramını kutlayarak, geçtiğimiz günlerdeki yerel seçimleri kazanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü tebrik etti.
Hatay'ın çok hızlı bir şekilde yaralarını saracağını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Mehmet Öntürk inanıyorum ki sizlerle birlikte Hatay'a çok güzel işleri yapacak. Hatay onun Belediye Başkanlığı döneminde geçtiğimiz yıl yaşadığımız o büyük felaketin ardından, hep birlikte sizlerin gayretleriyle bizlerin destekleriyle çok hızlı bir şekilde yaralarını saracak. Türkiye'de örnek bir belediye, örnek bir şehir haline gelecek. Buna yürekten inanıyorum. Bu anlamda kendisini tekrar tebrik ediyorum. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
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Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesi, Çocuk Evleri Sitesi ve Huzurevini ziyaret etti. Vali Koç ve eşi, şehit İhsan Avşar'ın ailesini ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı. Daha sonra Çocuk Evleri Sitesi'ne geçen Vali Koç ve eşi, burada kalan çocuklarla bir araya geldi. Huzurevi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Koç ve eşi, yaşlılarla sohbet ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İki liderin birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığı belirtilirken, Özel'in Erdoğan'a, ""Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği, Erdoğan'ın da CHP Genel Başkanı'nın geçirdiği operasyonları sorduğu, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı Bayramlaşma programına katılarak partililerle bayramlaştı. Programa Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Ali Özdemir ve diğer parti yöneticileri de katıldı.
Bozüyük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, kamu kurumları ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende protokol üyeleri bayram tebriklerini kabul etti. İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, birlik ve dayanışmanın yaşandığı bayramların önemine vurgu yaparak katılımcılara teşekkür etti. Protokol üyeleri ayrıca sağlık görevlileri ve emniyet mensuplarını ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mutlu, vatandaşlara güzel bir bayram geçirmelerini diledi ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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