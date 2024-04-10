Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Hatay'a bayram ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Hatay'a bayram ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'a Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret gerçekleştirerek Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayramını kutladı. Bayraktar, Hatay'ın hızlı bir şekilde yaralarını saracağını belirtti ve Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü tebrik etti.

10.04.2024 19:18  Güncelleme: 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Hatay'a bayram ziyareti

HATAY - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hatay'a ziyaret gerçekleştirerek Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayramını kutladı.

Hatay'a ziyaret gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayramını kutlayarak, geçtiğimiz günlerdeki yerel seçimleri kazanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü tebrik etti.

Hatay'ın çok hızlı bir şekilde yaralarını saracağını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Mehmet Öntürk inanıyorum ki sizlerle birlikte Hatay'a çok güzel işleri yapacak. Hatay onun Belediye Başkanlığı döneminde geçtiğimiz yıl yaşadığımız o büyük felaketin ardından, hep birlikte sizlerin gayretleriyle bizlerin destekleriyle çok hızlı bir şekilde yaralarını saracak. Türkiye'de örnek bir belediye, örnek bir şehir haline gelecek. Buna yürekten inanıyorum. Bu anlamda kendisini tekrar tebrik ediyorum. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Hatay'a bayram ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi YSK, 100’e yakın itirazı karara bağladı Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi! YSK, 100'e yakın itirazı karara bağladı
17:52 İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye’nin 3 oğlunu öldürdü İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu öldürdü
16:53 Bakan Yerlikaya: ’Bozdoğan-24’ operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı Bakan Yerlikaya: 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
15:19 Almanya’da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı Almanya'da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı
14:30 Türkiye’nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak Türkiye'nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak
18:10 Polonya’nın başkenti Varşova’da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu Polonya'nın başkenti Varşova'da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu
17:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı
16:34 Tokat’ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı
16:22 Afyonkarahisar’da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu Afyonkarahisar'da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya dek sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek
15:43 Fenerbahçe, kadroyu açıkladı Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok
15:41 Muş’ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti Muş'ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti
15:40 Nerede olduğu merak ediliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram fotoğrafını AK Parti’li vekil paylaştı Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafını AK Parti'li vekil paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 20:28:09. #1.13#
SON DAKİKA: Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Hatay'a bayram ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement