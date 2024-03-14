Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gazın yayılımıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün yaklaşık 200 bin kilometreye kadar ulaşan şebekeyle beldelerimize, köylerimize kadar doğal gazın gelmesi çok büyük bir hizmettir. Bu öncelikle bir vizyonun eseridir. Bu anlamda 2002'de 5 ilde olan doğal gazı 81 ile 860 yerleşim yerine getirdik." dedi.
Bakan Bayraktar, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek, partililerle görüştü.
Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, yaptıkları gezilerle vatandaşları dinlediklerini, yapılan yatırımları da yerinde incelediklerini söyledi.
Tercihin mahalli idarelerde güçlü projeler üreten ve bütün mesaisini halka hizmet üzerine kurmuş bir belediyecilik anlayışından yana gösterilmesi gerektiğini kaydeden Bayraktar, "Özellikle Çınar'da, Bismil'de, Diyarbakır'da, Türkiye'nin diğer şehirlerinde beklentimiz inşallah AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu anlamda bizim hizmet belediyeciliğimizi, gerçek belediyeciliği sizlerle buluşturabilmek." diye konuştu.
Enerji alanında çok daha kaliteli ve güzel bir hizmetin sunulması gerektiğine değinen Bayraktar, bu nedenle de yeni dönemde hem doğal gaz hem de elektrik şirketlerinden çok önemli beklentilerinin olduğunu belirtti.
Bayraktar, şöyle konuştu:
"Böyle bir çağda hizmet odaklı, vatandaş memnuniyeti odaklı. Bizim zaten kültürümüzde olan bir şey. Müşteri velinimettir. Sizler her biriniz müşterisiniz bu şirketler için. Dolayısıyla sizlere böyle bir anlayışla bakıp, böyle bir şekilde hizmet sunacak şirketlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla yeni dönemde bu şirketlerin vatandaş memnuniyeti noktasındaki karnelerini onların anlayacağı dilden bir değerlendirmeye tabi tutacağız. Netice itibariyle vatandaşın ulaşamadığı, vatandaşın yarasına merhem olmayan bir yönetim ve hizmet anlayışıyla bu dağıtım şirketlerinin yürüme şansı yoktur."
Doğal gaz yayılım projesinin AK Parti'nin vizyon projelerinden olduğunu aktaran Bayraktar, Türkiye'deki yerleşim yerlerine, Türkiye'deki bütün hane halkına doğal gazı getirmeyle alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'de ortaya koyduğu bir vizyonun olduğunu anlattı.
"Türkiye'de nüfusumuzun yüzde 82'si doğal gaza erişebiliyor"
Bunun birçok ülkede pek eşine rastlanır bir hadise olmadığını dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:
"Bunu çok net ifade edeyim. Çünkü Türkiye gibi coğrafyası geniş, yerleşimi belli yerlerde çok dağınık, topoğrafyanın zor olduğu ülkelerde böyle bir doğal gaz şebekesi. Bugün yaklaşık 200 bin kilometreye kadar ulaşan şebekeyle beldelerimize, köylerimize kadar doğal gazın gelmesi çok büyük bir hizmettir. Bu öncelikle bir vizyonun eseridir. Bu anlamda 2002'de 5 ilde olan doğal gazı 81 ile 860 yerleşim yerine getirdik. Bugün itibariyle Türkiye'de nüfusumuzun yüzde 82'si doğal gaza erişebiliyor. Ama hedef tamamına bunu götürebilmek. Doğal gazı sizlere ulaştırırken kendi gazımızla da ulaştırmak istiyoruz. Dolayısıyla yaptığımız keşiflerle ithal gazı değil, ithal kaynağı değil, kendi ürettiğimiz doğal gazımızı kullanmaya başlıyoruz. Bugün itibariyle 3,6 milyon metreküp gaz üretiyoruz. Sakarya sahasından Filyos'tan 170 kilometre mesafeden gazı taşıyoruz. Karadeniz'in ortasından Filyos'a taşıyoruz ve oradan doğal gaz şebekemizde sizlere ulaştırıyoruz. Bugün itibariyle 1,4 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz üretiyoruz."
Türkiye'de şu anda 20 milyon hanenin doğal gaz kullandığını bildiren Bayraktar, daha gidecek epey yollarının olduğunu kaydetti.
Bakan Bayraktar, "İnşallah yaptığımız doğal gaz keşifleriyle, Şırnak'ta ve Diyarbakır'da ürettiğimiz petrolle Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını bitireceğiz. Bu sayede Türkiye'yi daha güçlü, refah seviyesi yüksek, kendi ayakları üzerinde duran ve istihdam sorunu kalmamış bir ekonomisi olan, enflasyon sorununu aşmış, cari açık problemini çözmüş bir ülke haline hep birlikte getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, partililer ve vatandaşlar katıldı.
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