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Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı! - Son Dakika

Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!

08.12.2021 11:17
Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aralık ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada aralık ayı içerisinde 640 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını belirterek, ödeme dönemi içerisinde 495 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapacaklarını ifade etti.

Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1,13 milyar TL'yi aşan bir ödeme yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖDEMELER PTT'DEN YAPILACAK

Ödemelerin PTT aracılığıyla yapılacağını anımsatan Bakan Yanık, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edilebileceğini açıkladı. Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız" dedi.

Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!

Derya Yanık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı! - Son Dakika
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