Engellilere Kaymakamlık Yolu

Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, TBMM İçişleri Komisyonu'nda görüşülen iç güvenliğe ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine, engelli bireylerin kaymakam olabilmesine imkan tanıyan hüküm eklenmesini istedi.

Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyada barış iklimine ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini belirtti.

Geçen ay gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantısında, "BM bünyesinde Çocuk Hakları Sözleşmesi var. Kadın Hakları sözleşmesi var. Engelli hakları birimi yok. Bunu BM çatısı altında İstanbul'da kuralım. 1,5 milyar engellinin başkenti İstanbul olsun" dediğini aktaran Bayram, bu çalışmasına birçok ülkenin destek verdiğini söyledi.

Engellilerin kamuda istihdamı konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bayram, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM İçişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandığını anımsattı. Bayram, "Dahiliye Memurları Kanunu, 1930 yılında çıkan bir kanun. Kaymakamların özlük şartlarını düzenliyor. Kanuna göre engelliler kaymakam olamıyor. 'Eşek sırtında gezebilecek, her iklim koşulunda çalışabilecek' gibi insanlık onuruna aykırı bir kanun. Gelin, hep beraber değiştirelim, engellilerimizi kaymakam da yapalım. Türkiye Yüzyılı'nda engelli kaymakamımız, valimiz, büyükelçimiz ve bakanımız olsun." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Bayram, "İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ile İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın, önerisine destek verdiğini" de dile getirdi.