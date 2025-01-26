Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak - Son Dakika
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Politika

Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak

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Gazeteci Enver Aysever, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve İnce'nin CHP'ye katılacağını öne sürdü.

26.01.2025 18:01  Güncelleme: 18:21
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Gazeteci Enver Aysever, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ilişkin bomba bir iddia öne sürdü

Aysever, İnce'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek, "Özgür Özel'le yapılan konuşmada Muharrem İnce'ye bir davet geliyor ve Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağını söylüyor" dedi.

"BİR DAVET GELİYOR..."

Aysever bir programda yaptığı açıklamaada, "Memleket Partisi'nin yeniden seçimde olma hakkı kazanması için bir süreç devam ederken Muharrem İnce, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor. Sebep şu; Muharrem İnce bir müzakere sürecine giriyor ve Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda çatı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden önemli olduğunu, her ne kadar bu koşullarda muhalefet şerhi düşmesi gerekirse de diyalog kanallarının açık olması gerektiğini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Aysever ayrıca "Nihayetinde Özgür Özel'le yapılan konuşmada Muharrem İnce'ye bir davet geliyor ve Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağını söylüyor" diye konuştu.

TARİH DE VERDİ!

İnce'nin CHP'ye katılacağını öne süren Aysever, bunun 10 günlük bir zaman diliminde siyasetin gündemine gireceğini söyleyerek "Katılım tören şeklinde mi olur, bu salı mı olur öteki salı günü mü olur, özel bir toplantı mı yapılır bilmiyorum. Ama bir hafta, 10 gün içerisinde Muharrem İnce'nin siyasi denklemi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yeniden değiştirebilecek bir hamle yapacağını söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partili olacak" dedi.

Enver Aysever\'den Muharrem İnce iddiası: CHP\'ye katılacak

Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Enver Aysever, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Ender Kervancıoğlu:
    CHP artık birinci parti oldu. AKP iktidardan düşünce maaşlı troller, menfaatçi yardakçı yandaş sülükler bertaraf olacaklar. 63 149 Yanıtla
    Erkan Toprakhisar:
    birinin birine hirsiz diyebilmesi için kendisinin önce hirsiz olmaması gerekir. 5 1
  • Bilişim Hurda:
    CHP PİŞMANLIKTIR 111 65 Yanıtla
  • barış özcan:
    O kadar laftan sonra mı? Adamlık pazarda satılmıyor. 73 17 Yanıtla
  • Suat genç:
    parti kurdu ve buna inanıp peşinden gidenleri şimdi satmış olmadı mı? Buna ülke teslim edilir mi? Muhtarlık yapabilir mi? 60 25 Yanıtla
  • Behzat:
    bu omurgasızi almayın. 52 24 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yanlış Parti 33 40 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    sakın almayın ekepeye çalışıyor kovun kalitesizi 27 28 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Benim yorumuma tek seferde 100 tane eksi oy yükleyen sondakika çalışanı. Bizi böyle manipüle edecekseniz yorum yaptırmayın. Habercilik etiğine yakışmıyor. 29 21 Yanıtla
    Erkan Toprakhisar:
    senin yazdiklarin çok mu yakışıyor. 1 3
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