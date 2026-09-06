Erbakan: 2070'te nüfus 50 milyona düşebilir - Son Dakika
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Erbakan: 2070'te nüfus 50 milyona düşebilir

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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekerek, mevcut gidişatla Türkiye'nin nüfusunun 2070-2080'de 50 milyona gerileyebileceğini, aile yapısının hedef alındığını söyledi. Ayrıca, terörle mücadele yasasına ilişkin çekimser kalmalarının nedenini açıkladı ve önemli kararların referanduma götürülmesi gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Eğer bu hızla giderse 2070-2080 yıllarına geldiğimizde Türkiye'nin nüfusunun 50 milyonlara düşmesiyle karşı karşıya kalacağız. Milletimiz aile yapısından koparılmak isteniyor." dedi.

Erbakan, Milli Gençlik Derneğinde düzenlenen, partisinin "İl Sorumluları ve İl Başkanları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, aile kurumunun milletin temeli ve çekirdeği olduğunu belirtti.

Türkiye'deki boşanma oranlarına dikkati çeken Erbakan, "Bakın, resmi rakamlara göre, bir yılda 200 bine yakın boşanma gerçekleşiyor. 200 bine yakın boşanma ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, anne babasıyla milyonlarca insanın olumsuz etkilenmesi demektir." ifadesini kullandı.

Fatih Erbakan, Türkiye'nin doğurganlık hızının 1,42'ye kadar düştüğünü ve nüfusun yaşlanmaya başladığını belirterek, "Eğer bu hızla giderse 2070-2080 yıllarına geldiğimizde Türkiye'nin nüfusunun 50 milyonlara düşmesiyle karşı karşıya kalacağız. Milletimiz aile yapısından koparılmak isteniyor, köklerinden, inancından, bizi biz yapan temel değerlerden koparılmak isteniyor. Malazgirt'i, Dumlupınar'ı, 30 Ağustos'u kazandıran o manevi cephe bugün adım adım aşındırılmaya çalışılıyor. Bu defa manevi vatanımız tehdit altındadır. Bu maddi tehditlerden çok daha büyük ve tehlikeli bir tehdittir." diye konuştu.

"Yeniden Refah Partisi olarak duruşumuz nettir"

Erbakan, Meclis'te kabul edilen "çerçeve yasa" oylamasında partisinin çekimser kalma gerekçesine ilişkin, şunları paylaştı:

"Şehitlerin yeniden gelmemesi, annelerin ağlamaması, terörsüz bir Türkiye, milletimizin ortak hayalidir. Yeniden Refah Partisisi olarak duruşumuz nettir. Neye 'hayır', neye 'evet' dediğimiz son derece nettir. Çekimser oy kullanmış olmamız kararsız olduğumuz anlamına gelmemektedir. Biz yeniden Refah Partisi olarak neye 'evet' diyoruz? Terörün bitmesine, silahların teslim edilmesine, Kürt kardeşlerimizin hak ve adalet zemininde kucaklanmasına 'evet' diyoruz elbette ki. Neye 'hayır' diyoruz. Şartlı tahliye ya da infaz düzenlemesi adı altında pişmanlık şartı dahi aranmaksızın müebbet hapse mahkum olmuş, yıllarca hapse mahkum olmuş olan teröristlerin sokağa salınmasına ve 2 ila 3 yıl arasında siyaset sahnesine girmesine de 'hayır' diyoruz. Dolayısıyla terörün bitmesine 'evet' ancak teröristlerin affedilmesine 'hayır' dedik."

Çerçeve yasa kapsamında atılacak adımların referanduma götürülmesi gerektiğini savunan Erbakan, "Bu ülkenin geleceğini ilgilendiren en kritik kararı ancak ve ancak milletimiz verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"İş başa düştü"

Erbakan, iktidara gelmeleri halinde mevcut ekonomi politikalarının yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir model uygulayacaklarını dile getirdi.

81 ile yönelik projelerinin bulunduğunu aktaran Erbakan, "Her zaman söylediğimiz gibi makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımızla bu ülkeyi yönetmeye hazırız." sözlerini sarf etti.

Manevi kalkınmayı sağlayacaklarını ve dış politikada Milli Görüş'ün "şahsiyetli dış politika" anlayışını hayata geçireceklerini vurgulayan Erbakan, teşkilat mensuplarına sahada daha aktif çalışma çağrısında bulundu.

Fatih Erbakan, "Sıkılmadık el, gidilmedik kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız. İş başa düştü. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Önümüzdeki ilk seçimlerde bu salondaki kadrolarla, iman, azim ve aşkla yeniden Refah Parti'mizi iktidara getireceğiz." dedi.

Davutoğlu'na soruşturma

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatılmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erbakan, eski bir başbakanın sözleri nedeniyle bu şekilde üzerine gidilmesini uygun bulmadığını kaydetti.

Söz konusu konuşmanın 2022'de yapıldığını anımsatan Erbakan, "Aradan 4 sene geçmiş. 2026'da şimdi neden bu eski dosyalar karıştırılıp da bu çıkartılıyor? Madem bir suç unsuru varsa 2022'den beri herhangi bir adım neden atılmadı?" diye konuştu.

Melih Gökçek ailesi hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Erbakan, ortaya bir iddia konulmuşsa ilgililerin bunun aksini ispatlaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Fatih Erbakan, İnsan Hakları, Politika, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan: 2070'te nüfus 50 milyona düşebilir - Son Dakika

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