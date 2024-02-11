Fatih Erbakan\'dan gençlere drift vaadi

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alarak AK Parti ile ittifak yapmayacağını bildiren Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, İstanbul için Mehmet Altınöz'ü, Ankara için Suat Kılıç'ı ve İzmir için de Cemil Arıkan'ı aday olarak seçtiklerini duyurdu. Erbakan'ın toplantıda "Gençlerimiz arasında her gün daha da yaygınlaşan drift atma heyecanını ileri sürüş pistlerinde gerçekleştirmelerini sağlayacağız." ifadeleri öne çıktı.
Yeniden Refah Partisi'nin merakla beklenen 3 büyükşehir belediye başkan adayı belli olurken kulislerde konuşulan İBB adaylığı için Fatih Erbakan'ın kardeşi Elif Erbakan'ın öne sürülmesi, eşi Mehmet Altınöz'ün açıklanmasıyla sonuçlandı.
Aday tanıtım toplantısı sırasında gençlere vaatte bulunan Erbakan, "Drift atma heyecanını" daha kaliteli pistlerde sağlayacaklarını söyledi. 2028 yılında iktidar olacaklarını iddia eden Erbakan "Araba kullanmakta ustalaşmak isteyen gençlerimize ileri sürüş pistleri açacağız. Gençlerimiz bu merkezlerde gençlerimiz arasında her geçen gün yaygınlaşan'drift atma' heyecanını kimsenin hayatını riske atmadan hız tutkularını tatmin edecekler." ifadelerini kullandı.
"Heykelci belediyecilik demek iş değil, laf üretmek demektir. Festivallere, kutlamalara, konserlere milyonlarca lira akıtmak demektir. Belediyenin imkanlarıyla LGBT etkinliklerine destek olmak ve nesillerin ifsadına vesile olmak demektir. İbadethanelerimizin yanı başında düzenlenen içkinin su gibi aktığı konserlere milyonlarca lira aktarmaktır." diyen Erbakan "Sözde onur yürüyüşleriyle ahlaksızlığı, sapkınlığı yaygınlaştırmaya çalışan bu örgütlerle mücadele Yeniden Refah Partisi'nin asli vazifesidir." ifadelerini kullandı.
Bursa'da 1973 yılında dünyaya gelen Mehmet Altınöz, Bursa Anadolu Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü mezunudur. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme Bölümünde Yönetim ve Organizasyon yüksek lisansı (MBA) yapan Altınöz, Altınöz AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı'dır.
Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ve Halkla ilişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Altınöz, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Altınöz, Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan'la evlidir. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.
Samsun'da 23 Temmuz 1972'de doğan Suat Kılıç, Samsun 19 Mayıs Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladı. Avukatlık stajını Ankara Barosu'nda yapan Kılıç; Kanal 7, NTV ve Kanal D'de görev aldı. Sarı basın kartı sahibi olan Kılıç, 22,23 ve 24. dönemlerde AK Parti Samsun Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı,AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde de bulunan Kılıç, TBMM Başkanlık Divanı, Anayasa Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nde de çalıştı. 61. Hükümet'te Gençlik ve Spor Bakanı olan ve 3 dönem TBMM'de bulunan Kılıç, 3 Kasım 2002'de başlayan milletvekilliği, 7 Haziran 2015 seçimleriyle sona erdi. Suat Kılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.
1977'de İstanbul'da dünyaya gelen Cemal Arıkan, 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Ticaretle meşgul olan Arıkan, evli, iki çocuk babasıdır. Arıkan, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Saadet Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olmuştur.
Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada William Saliba, 41 ve 63. dakikada Bukayo Saka, 44. dakikada Gabriel, 45+2'nci dakikada Trossard ve 65. dakikada Declan Rice kaydetti. Arsenal, bu sonuçla üst üste dördüncü kez kazanarak puanını 52 yaparak zirve yarışını sürdürdü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 konuk takım önde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
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Son Dakika › Politika › Fatih Erbakan'dan gençlere drift vaadi - Son Dakika
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