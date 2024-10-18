Erbakan Bitlis'te Esnafla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Erbakan Bitlis'te Esnafla Buluştu

Erbakan Bitlis\'te Esnafla Buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bitlis'te esnafı ziyaret etti, teşekkür etti.

18.10.2024 15:49
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bitlis'te esnafı ziyaret etti, kent sakinleriyle bir araya geldi.

Programları kapsamında Güroymak ilçesine giden Erbakan, iş yeri sahipleriyle görüştü, talep ve önerilerini dinledi.

Partisinin ilçe başkanlığını da ziyaret eden Erbakan, Mehmet Selim Özmen Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra kent merkezine geçti.

Esnaf ziyaretinde bulunan, vatandaşlarla sohbet eden Erbakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerde partilerine destek veren Bitlis halkına teşekkür etmek için kente geldiklerini söyledi.

Diğer ilçeleri de ziyaret edeceklerini belirten Erbakan, şöyle konuştu:

"Hem teşkilatımıza hem de Güroymak halkına teşekkür ziyareti gerçekleştirdik. Bitlis merkezden de Mutki ilçesine geçeceğiz. Orada da yerel seçimde partimiz büyük bir başarı gösterdi. Hem Mutki teşkilatımıza hem de halkımıza teşekkür ziyaretimizi yapacağız. Bu ziyaretlerimizde her geçen gün milletimizin Yeniden Refah Partimize teveccühünü müşahede ediyoruz. Bölge halkı en sıcak ve en samimi şekilde bizleri bağrına basıyor. Allah kendilerinden razı olsun. Esnafımızla bir araya geldiğimizde yoğun şekilde yeni üye kaydı da gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle tüm Bitlis halkına teşekkürlerimi iletiyorum."

Erbakan, daha sonra beraberindekilerle Mutki ilçesine gitti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erbakan Bitlis'te Esnafla Buluştu - Son Dakika

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