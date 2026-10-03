Erbakan borsa çöküşünü önceden bilen bürokrat ve siyasileri açığa çıkarmaya çağırdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Borsadaki çöküşü ve kaosu önceden haber alarak sermayesini, parasını çekip kurtaran bürokratlar ve siyasiler kimlerdir? Bunların açığa çıkarılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisinin yoluna emin ve kararlı adımlarla devam ettiğini belirten Erbakan, "720 bine yaklaşan üyemizle, Türkiye'nin en canlı ve dinamik teşkilatlarıyla, 81 ilde 900'den fazla ilçede kurulmuş olan teşkilatlarımızla, 15 bine yakın mahalle ve köy temsilcimizle, hanım kollarımızla, gençlik kollarımızla adım adım hedefe doğru ilerliyoruz." dedi.

"Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya" hedeflediklerini dile getiren Erbakan, "İnşallah bu hedeflere hep birlikte ulaşacağız. Bütün anket manipülasyonlarına rağmen milletimiz Anadolu'da akın akın Yeniden Refah Partimize koşuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gündeminde "fon krizi" meselesinin olduğunu belirten Erbakan, "Bu bir piyasa dalgalanması ve olağan bir durum değildir. Bu olay doyumsuzluğun, para hırsının, kolay yoldan köşeyi dönme arzusunun, denetimsizliğin, tedbirsizliğin ve ihmallerin sonucunda ortaya çıkmış olan büyük bir dolandırıcılık olayıdır." açıklamasını yaptı.

Fon kriziyle ilgili hesap sorulması gerektiğini dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Borsadaki çöküşü ve kaosu önceden haber alarak sermayesini, parasını çekip kurtaran bürokratlar ve siyasiler kimlerdir? Bunların açığa çıkarılması gerekiyor. İçeriden yardım almadan, yukarılardan himaye görmeden bu olayın olması mümkün değildir. Bu içeridekiler, yukarılardakiler kimlerdir? Bunların açığa çıkarılması gerekir."

TÜRK-İŞ'in son verilerine göre, açlık sınırının 37 bin, yoksulluk sınırının ise 121 bin lira olduğunu aktaran Erbakan, 4 asgari ücretin bir yoksulluk sınırına denk geldiğini belirtti.

Akaryakıt zamlarına da değinen Erbakan, son 5 yılda benzinin litre fiyatının yüzde 937, motorinin ise yüzde 1190 arttığını ifade etti.???????