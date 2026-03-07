Erbakan: Ekonomi İçin Yeni Projeler - Son Dakika
Erbakan: Ekonomi İçin Yeni Projeler

07.03.2026 21:35
Fatih Erbakan, Esenyurt'ta ekonomik sıkıntılara dikkat çekti ve çözüm önerilerini sıraladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Esenyurt'ta düzenlenen iftar programında partililerle bir araya geldi.

Esenyurt'ta bir otelde düzenlenen programda konuşan Erbakan, emekli maaşı ve asgari ücretin yetersiz olduğunu, vatandaşların ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

İktidara gelmeleri durumunda yeni projelerle ülke ekonomisini güçlendireceklerini, Milli Görüş anlayışıyla üretim, istihdam ve ihracata dayalı ekonomik model uygulayacaklarını söyleyen Erbakan, "İmtiyazlı holdinglerden, faizden ve israftan kurtarılan kaynakları milletimize aktaracağız. İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye, esnafa ve sanayiciye destek vererek Türkiye'de yeniden bolluk ve bereket dönemini başlatacağız." dedi.

Erbakan, bu kaynaklarla 81 ilde çok sayıda kalkınma projesinin hayata geçirileceğini, üretim ve ihracatın artırılmasıyla dış ticaret açığının azaltılacağını dile getirdi.

Programda daha sonra Gelecek Partisi Esenyurt Gençlik Kollarından ayrılarak Yeniden Refah Partisi'ne katılan üyelere Erbakan tarafından rozetleri takıldı.

Programa, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Siyasi İşler Başkan Yardımcısı Halis Kahriman'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA

