Erbakan köprüleri attı: Artık Cumhur İttifakı\'yla bir arada değiliz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, NOW TV'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak Kanal İstanbul'a karşı olduklarını ve bu projenin neden yapılmaması gerektiğini anlatan bir kitapçık da hazırladıklarını belirterek, "Kanal İstanbul'a büyük bir rant projesi, rant oluşturma projesi olarak bakıyoruz. Çevreye, ekolojiye, su havzalarına vereceği zararlar var. Ayrıca 16 milyon olmuş İstanbul'u 20 milyona çıkaracaksınız, Anadolu'yu daha da boşaltacaksınız. Bizim halbuki tam tersine Anadolu'ya, kırsal kesime akışı sağlamamız lazım. Birinci derece deprem bölgesi olan bir yere 20 milyon insanı getirip koyacaksınız. İstihdam, üretim ve ihracat için yatırım yapacağınız yerde Kanal İstanbul ile uğraşıyorsunuz. Her bakımdan zararlı ve gereksiz bir proje. Kanal İstanbul neden yapılmamalı konusunda Yeniden Refah Partisi olarak bir kitapçık da çıkardık. İşsizlik, deprem tehlikesi varken Kanal İstanbul yerine bunlarla uğraşılması gerektiğini görüyoruz." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'YLA BİR ARADA OLMYACAĞIZ"

Cumhur İttifakı sürecine ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Erbakan, ittifaka yeniden katılmayacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"14 Mayıs'taki süreçten dolayı pişman değiliz. Prensiplerimizi halen şu an iktidarda bulunan yapıya kabul ettirebilirsek, bir an evvel uygulanmasını sağlayabilirsek millete bir fayda sağlamış oluruz diye düşündük. Milletin bunlara çok acil ihtiyacı var, hazır iktidarda olan bir yapı bunları uygulasın düşüncesindeydik. Bunu denemiş olduk. Denemeseydik aklımızda kalacaktı. Ancak maalesef samimi davranmadılar, bunu yerine getirmediler. Seçimin kazanılması için bir sıkışmışlık durumu içindeydiler. Mutabakatı koyduk ve bu şartlarla destek oluyoruz dedik. Ama maalesef bunu yerine getirmediler. Şu anda da bu şartları yerine getirmedikleri için işçi, memur, emekli perişan halde. Bundan sonra bizim iki tane net duruşumuz var. Bir tanesi, Cumhur İttifakı'yla artık bir arada olmayacağımıza ilişkin. Çünkü denenmiş bir kez daha denenmez. Bir kere denedik samimi bir yaklaşım olmadı. Aynı sonuçla karşılaşma ihtimali çok yüksek. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı adaylığımızın da net olduğunu ifade ediyoruz. Çünkü bir kere sayın Erdoğan lehinde adaylıktan çekildik ama bir kez daha böyle bir şey yapmayacağız. Bu siyaseten de mantıken de doğru bir yaklaşım olmaz. Artık kendimiz partinin genel başkanı olarak, Türkiye'yi yönetmeye talip bir kimse olarak Cumhurbaşkanı adayı olacağımızı ifade ettik."