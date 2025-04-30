Erbakan köprüleri attı: Artık Cumhur İttifakı'yla bir arada değiliz - Son Dakika
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Politika

Erbakan köprüleri attı: Artık Cumhur İttifakı'yla bir arada değiliz

Erbakan köprüleri attı: Artık Cumhur İttifakı\'yla bir arada değiliz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bundan sonra bizim iki tane net duruşumuz var. Bir tanesi, Cumhur İttifakı'yla artık bir arada olmayacağımıza ilişkin. Çünkü denenmiş bir kez daha denenmez. Bir kere denedik samimi bir yaklaşım olmadı. Aynı sonuçla karşılaşma ihtimali çok yüksek. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı adaylığımızın da net olduğunu ifade ediyoruz" dedi.

30.04.2025 15:35
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, NOW TV'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak Kanal İstanbul'a karşı olduklarını ve bu projenin neden yapılmaması gerektiğini anlatan bir kitapçık da hazırladıklarını belirterek, "Kanal İstanbul'a büyük bir rant projesi, rant oluşturma projesi olarak bakıyoruz. Çevreye, ekolojiye, su havzalarına vereceği zararlar var. Ayrıca 16 milyon olmuş İstanbul'u 20 milyona çıkaracaksınız, Anadolu'yu daha da boşaltacaksınız. Bizim halbuki tam tersine Anadolu'ya, kırsal kesime akışı sağlamamız lazım. Birinci derece deprem bölgesi olan bir yere 20 milyon insanı getirip koyacaksınız. İstihdam, üretim ve ihracat için yatırım yapacağınız yerde Kanal İstanbul ile uğraşıyorsunuz. Her bakımdan zararlı ve gereksiz bir proje. Kanal İstanbul neden yapılmamalı konusunda Yeniden Refah Partisi olarak bir kitapçık da çıkardık. İşsizlik, deprem tehlikesi varken Kanal İstanbul yerine bunlarla uğraşılması gerektiğini görüyoruz." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'YLA BİR ARADA OLMYACAĞIZ"

Cumhur İttifakı sürecine ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Erbakan, ittifaka yeniden katılmayacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"14 Mayıs'taki süreçten dolayı pişman değiliz. Prensiplerimizi halen şu an iktidarda bulunan yapıya kabul ettirebilirsek, bir an evvel uygulanmasını sağlayabilirsek millete bir fayda sağlamış oluruz diye düşündük. Milletin bunlara çok acil ihtiyacı var, hazır iktidarda olan bir yapı bunları uygulasın düşüncesindeydik. Bunu denemiş olduk. Denemeseydik aklımızda kalacaktı. Ancak maalesef samimi davranmadılar, bunu yerine getirmediler. Seçimin kazanılması için bir sıkışmışlık durumu içindeydiler. Mutabakatı koyduk ve bu şartlarla destek oluyoruz dedik. Ama maalesef bunu yerine getirmediler. Şu anda da bu şartları yerine getirmedikleri için işçi, memur, emekli perişan halde. Bundan sonra bizim iki tane net duruşumuz var. Bir tanesi, Cumhur İttifakı'yla artık bir arada olmayacağımıza ilişkin. Çünkü denenmiş bir kez daha denenmez. Bir kere denedik samimi bir yaklaşım olmadı. Aynı sonuçla karşılaşma ihtimali çok yüksek. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı adaylığımızın da net olduğunu ifade ediyoruz. Çünkü bir kere sayın Erdoğan lehinde adaylıktan çekildik ama bir kez daha böyle bir şey yapmayacağız. Bu siyaseten de mantıken de doğru bir yaklaşım olmaz. Artık kendimiz partinin genel başkanı olarak, Türkiye'yi yönetmeye talip bir kimse olarak Cumhurbaşkanı adayı olacağımızı ifade ettik."

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, Politika, Ekonomi, Gündem, Refah, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan köprüleri attı: Artık Cumhur İttifakı'yla bir arada değiliz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Murat Çevre:
    KENDİNE FAYDAN YOK Kİ İTİFAK A OLSUN VARLIGİN YOKLUN KOCAMAN SIFIR 110 43 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Seni kim takıyor, sen chp nin kuyruğuna takıl 85 35 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Kaypak. Erdoğan'ı başımızA bela eden sensin. 33 77 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Ne zaman oldunki birde algı yapıyor, dusmanlikta CEHAPE den farkı yok, f.t.o 57 29 Yanıtla
  • Ankara21:
    Helal olsun, Onurlu bir Duruş 20 56 Yanıtla
  • Abdurrahman53:
    olsanız ne olmasanız 50 14 Yanıtla
  • nurettinagun:
    çok ta fifi. kendini fasulye gibi nimet ten zannediyor 46 15 Yanıtla
  • Sk 06:
    oyumuz sana başkan akİT lerden ayrıldığın iyi oldu hiç bir şey olmaz akp mhp pkk ile demlenen hainlerden 11 38 Yanıtla
  • ismail cüneyt varilci:
    daha seçime çok var 26 7 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    yakan söylüyor inanmayın daha öncede aynısını demişti sakın ama sakın 13 8 Yanıtla
  • Elisa21:
    SENİN PARTİNDEN SEÇİLEN İSTİFA EDİP AKP YE GEÇMEYEN KİM KALDI 15 3 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    senin Cumhur ittifakı na ne işin var sen git CHP nin kapısına bekçi ol babasının mirasını kardeşleri ile bölüşemeyen mahkeme ye giden adam ülke yönetecek vay be 11 3 Yanıtla
  • İdris İğneci:
    evet zaten hiç olmadı meclise girebilmek içindi ittifakın 10 2 Yanıtla
  • ghcvbnn:
    tüh ya, çok şeyapma yinede. Hee aklımdayken git biraz yemek ye vitamin al yemin ederim sen konuşurken ben yoruluyorum 7 4 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    senin gibi Arınç ve benzerlerinden de Akp kurtulursa yeniden doğmuş olur. güle güle 5 6 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    zaten olsanda birşey deismez şuanda 1 ci parti CHP 2 8 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Geç kaldın geç, babana etmedik zulümu bırakmayanların kayığına bindin, şimdi indim diyorsun, senin de payın var 6 4 Yanıtla
  • Mustafa Şahin:
    Afyon içmiş gibi konuşmaların var, sen zaten samimi olmadın ki!... 4 3 Yanıtla
  • Hakan1421:
    zurnanın zıırt deliği boş teneke 1 1 Yanıtla
  • bedir arslan:
    sana değilde rahmetli babana üzülüyorum 0 0 Yanıtla
  • KADİR gerçekler:
    Şimdi böyle söylersiniz seçim zamanı menfaatler uğruna çark edersiniz. 0 0 Yanıtla
  • Hroeen5910:
    Bu mualefetteki, siyasetçiler ne içiyor? Açıklasalar Bizde içsek. Aklı başında bir siyasi parti lideri çıkmazmı? 0 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    secim günu gecersin her zaman yaptigin gibi makam para girince işin icine aninda satarsın 0 0 Yanıtla
  • tahsin keçilioğlu:
    lüzumsuz oksijen israfı 0 0 Yanıtla
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