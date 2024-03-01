Erbakan: "Uyuşturucu belasından şehirlerimizi, nesillerimizi koruyacağız"
"LGBT sapkınlığına, asrın belasına, bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bu milletin topraklarında geçit vermeyeceğiz"
KOCAELİ - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Uyuşturucuya müptela olanların terapisi ve rehabilitasyonu için ayrıca projelerle uyuşturucu belasından şehirlerimizi, nesillerimizi koruyacağız. Dış güçlerin çok önemli bir projesi olan LGBT sapkınlığına, asrın belasına, bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bu milletin topraklarında asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Belediyelerimizin salonları, sahneleri, binaları, kuruluşları, kurumları, billboardlarında propagandasının, etkinliklerinin yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Kocaeli'ye gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ilk önce İzmit Yürüyüş yolunda vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Erbakan, düzenlenen toplantıda Kocaeli belediye başkanlarını tanıttı. Toplantıda konuşan Erbakan, "6 ay içerisinde üye sayımızı 265 binden, 453 bine getirdik. Bu ne demektir? 6 ayda bir siyasi partinin yüzde 80 oranında büyümesi, 265 binden 453 bine yükselmek demek. 6 ayda yüzde 80 büyümek demek. Bu başka siyasi partiye nasip olacak bir büyüme değil. Hatta dünyanın başka bir ülkesinde bir siyasi partinin bile böyle hırsla büyüdüğü görülmemiştir. Son bir ayda tam 49 bin üye artışı kaydedildi. Pek çok havası ve parası çok olan partilerin yıllar boyunca kaydedebildiği üye sayısını bir ay içerisinde kaydedebilecek bir noktaya geldik. Bir ayda 50 bin üye demek, senede 600 bin üye demek. Bu tempoyla bu hızla devam edeceğiz. Önce 31 Mart seçimlerine inşallah 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz ve arkasından birkaç ay içerisinde 1 milyon üye hedefine de hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.
"İnşallah 1 buçuk milyonla Türkiye'nin en büyük ikinci siyasi partisi haline geleceğiz"
Milliyetçi Hareket Partisi'nin 480 bin üyesi olduğunu söyleyen Erbakan, " MHP, 50 senelik bir siyasi parti. Biz şu anda 453 bine geldik ve bu tempoyla inşallah seçime girerken Milliyetçi Hareket Partisi ve onun hemen önündeki 500 bin üyeye sahip İYİ Parti'yi de geride bırakacağız. Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük 3. partisi olarak seçimlere gireceğiz. İnşallah bu hızla, bu tempoyla gittiğimiz takdirde ikinci üye sayısı bakımından fazlası olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçeceğiz. 100 senelik siyasi partinin 1 milyon 400 bin üyesi var. Biz 500 bini 31 Mart'ta geçmiş olacağız. Arada kalan farkı da Allah'ın izniyle bir seneye kalmadan tamamlayacağız. İnşallah 1 buçuk milyonla Türkiye'nin en büyük ikinci siyasi partisi haline geleceğiz. Bu teşkilatların gözünde bu ışık olduğu müddetçe, kalplerinden bu dava aşkı olduğu müddetçe bu hedeflerin hiçbirisi ulaşılmaz değildir. 31 Mart'ta yerel yönetimlerde 2028'de merkezi hükümete Yeniden Refah'ı iktidar yapacağız. İnşallah 31 Mart'ta yüzde 20 alan Yeniden Refah Partisi'nin önünde artık kimse duramaz. 2028'in iktidar partisi olur" şeklinde konuştu.
"Yeniden Refah iktidarında 17 LGBT derneğini de gelir gelmez kapatacağız"
Uyuşturucu ve LGBT konusuna değinen Erbakan, "Ahlaklı belediyecilik, uyuşturucu ve LGBT saldırılarına karşı nesillerimizi, şehirlerimizi koruyacak. Uyuşturucuya bağımlı hale gelinmemesi için gerekli tedbirlerin alınması, uyuşturucuya müptela olanların terapisi ve rehabilitasyonu için de ayrıca projelerle uyuşturucu belasından şehirlerimizi, nesillerimizi koruyacağız. Dış güçlerin çok önemli bir projesi olan LGBT sapkınlığına asrın belasına, bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış bu milletin topraklarında asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Belediyelerimizin salonları, sahneleri, binaları, kuruluşları, kurumları, billboardları buralarda propagandasının yapılmasına, etkinliklerinin yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İnşallah 2028'de Yeniden Refah iktidarında 2004'ten beri itibaren kurulmuş olan 17 LGBT derneğini de gelir gelmez kapatacağız" ifadelerini kullandı.
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