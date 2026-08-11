Erbakan ve Arıkan\'dan Ortak Adım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Merkezinde yaklaşık 1,5 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Daha sonra yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Arıkan, görüşmede, dün Meclis'te geçen çerçeve yasa ile gelecek döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Erbakan da her iki partinin gelecek dönemde ortak adım atması noktasında müzakere gerçekleştirdiklerini belirtti.

Milli Görüş'ün Meclis'te daha fazla temsil edilmesi ve iktidara gelmesi için birlikte çalıştıklarını ifade eden Erbakan, ikili görüşmeler yapmaya, detayları gelecek günlerde paylaşmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Meclis'te yeni ittifaklar kurulmasına" ilişkin soruya Arıkan, "Şu an görüştüğümüz hususlar mevcut oylarımızı muhafaza etmek veya artırmak değil. Türkiye'de sıkışan siyaseti açacak birliktelikleri inşa etmek istiyoruz. Elbette bu birlikteliğimize yeni katılacak partiler, isimler mutlaka olacaktır. Sayın Babacan da diğer siyasiler de... Önümüzdeki dönemde beraber yürümek istediklerimiz olacak." yanıtını verdi.

Aynı soruyu cevaplayan Erbakan ise "Milletimize umut olacak, sıkışan siyasi tabloda bir ferahlık sağlayacak ve güçlü bir siyasi aktör olacak bir oluşumun hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Erbakan, müzakeresini yaptıkları ittifakın şimdilik yerel seçimlerle sınırlı olduğunu kaydetti.