Ercan'dan Gazze'ye Destek Mesajı - Son Dakika
14.03.2026 19:57
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, "Hem yüreğimiz hem dualarımız dünyanın diğer tarafında mazlum kardeşlerimizle birlikte, Gazze ile birlikte, bütün zulüm gören Müslüman kardeşlerimizle birlikte.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, "Hem yüreğimiz hem dualarımız dünyanın diğer tarafında mazlum kardeşlerimizle birlikte, Gazze ile birlikte, bütün zulüm gören Müslüman kardeşlerimizle birlikte. Allah inşallah onlara bir an önce bu zulümden kurtulmalarını nasip eylesin." dedi.

Şanlıurfa'da partisinin İl Kadın Kolları Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen Vefa İftarı Programı'na katılan Ercan, kadın sivil toplum kuruluşları, kadın girişimciler ve partililerle bir araya geldi.

Ercan, burada yaptığı konuşmada, peygamberler şehri Şanlıurfa'da yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, herkesin ramazan ayını ve yaklaşan bayramını tebrik etti.

Siyasette yol arkadaşlarıyla birlikte kapı kapı dolaşarak gönüllere dokunduklarını belirten Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 24 yılda yüzlerce yıllık hizmet ve faaliyetlerin hayata geçirilebildiğini söyledi.

Ercan, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, sağlık çalışanlarının ne kadar değerli olduklarının özellikle salgın döneminde gösterdikleri fedakarlıkla bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Türkiye'nin AK Parti hükümetiyle sağlık yönünden büyük atılımlar yaptığını ifade eden Ercan, Şanlıurfa'da yakın zamanda yapımı tamamlanacak şehir hastanesinin hizmete gireceğini dile getirdi.

Ercan, savunma sanayisindeki gelişmelere işaret ederek şöyle konuştu:

"Hemen çok yakınımızda, aşağıda İsrail tarafında, İran tarafında savaş devam ediyor. Ama burada elhamdülillah bizler huzur, afiyet içinde iftarlarımızı yapacağız biraz sonra. Neyin sayesinde? Savunma sanayimizin sayesinde. Çünkü 25 yıldır biz bu savunma sanayimize bir yandan yatırım yapıyoruz. İHA ve SİHA'larımızla daha pek çok başka yatırımlarımızla, ANKA ile HÜRJET ile savunma uçaklarımıza daha pek çok şeyle elhamdülillah. Bugün ne diyoruz? Rahat rahat burada başımızı yastığa koyuyoruz. Ama tabii ki bir yandan da hem yüreğimiz hem dualarımız dünyanın diğer tarafında mazlum kardeşlerimizle birlikte, Gazze ile birlikte, bütün zulüm gören Müslüman kardeşlerimizle birlikte. Allah inşallah onlara da bir an önce bu zulümden kurtulmalarını nasip eylesin. Bir an önce tıpkı bizler gibi huzur, afiyet içinde böyle güzel iftar sofralarında oruçlarını açmayı, bayramlara erişmeyi nasip eylesin."

Katılımcıların kandilini de tebrik eden Ercan, duaların kabul olmasını diledi.

Programa, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Abdürrahim Dusak, Hikmet Başak ve Mehmet Ali Cevheri de katıldı.

Kaynak: AA

Tuğba Işık Ercan, Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Politika, Savunma, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
