Ercan, Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Ercan, Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

05.08.2025 20:19
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçelerinde çıkan orman yangınlarının ardından bölgeyi ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçelerinde çıkan orman yangınlarının ardından bölgeyi ziyaret etti. Yanan alanlarda incelemelerde bulunan Tuğba Işık Ercan, mahalle sakinleriyle de bir araya geldi.

Birtakım ziyaret için Bursa'ya gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 26 Temmuz'da başlayan ve 4 gün sonra kontrol altına alınan Kestel- Gürsu ilçelerindeki orman yangını nedeniyle Karahıdır Mahallesi'nde inceleme yapıp, mahalle sakinleriyle görüştü. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ercan, hem teşkilat çalışmaları hem de yangından etkilenen vatandaşlarla buluşmak amacıyla Bursa'ya geldiklerini belirtti.

'ACIMIZ BÜYÜK'

Devlet olarak vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Ercan, "Kestel ilçemize bağlı Ağlaşanlı Mahallesi ile Gürsu ilçemizdeki Karahıdır Mahallesi'nde vatandaşlarımızı dinledik. Zarar gören alanları inceledik. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zor günlerde destek vermek için buradayız. Ne yazık ki yangına yardım etmek için yola çıkan ve kaza sonucu hayatını kaybeden üç kardeşimiz var. Şehit ailelerini de ziyaret edeceğiz. Acımız büyük. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

'ORMANLARIMIZI EN KISA SÜREDE ESKİ HALİNE GETİRMEK İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ'

Yanan orman alanlarının büyüklüğüne dikkat çeken Ercan, devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu belirterek, "Yeşil vatanımız, ciğerlerimiz yandı. Çok üzgünüz. Ancak evlere sıçramadan kontrol altına alınması tesellimiz oldu. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik, ormanlarımızı en kısa sürede eski haline kavuşturmak için tüm gayreti göstereceğiz. Şu anda ortalama müdahale süremiz 11 dakikaya kadar düşmüş durumda. Bu başarıda helikopter, uçak, İHA gibi teknolojik donanımın ve koordineli çalışmanın büyük payı var" dedi.

Haber-kamera: Yiğithan HÜYÜK-Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: DHA

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