Erciyes'e Yıllık 1 Milyar Dolar Hedefi - Son Dakika
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Erciyes'e Yıllık 1 Milyar Dolar Hedefi

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Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in Kayseri ekonomisine 250 milyon dolarlık katkı sağladığını açıkladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in, kış sezonu boyunca Kayseri'nin ekonomisine 250 milyon dolarlık bir katkı sağladığını belirterek, hedeflerinin bunu 20 yıl içinde 1 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erciyes'in Kayseri'nin en güçlü marka değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Yatırımlarla Erciyes'in uluslararası bir kayak merkezi olma yolunda ilerlediğini belirten Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes'te Yüksek İrtifa Kamp Merkezi oluşturduğunu anlattı.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin eklenmesiyle Erciyes'in çok önemli bir turizm destinasyonu haline geldiğini dile getiren Cıngı, Erciyes'in 2026 yılında "Dünyanın En İyi 25 Kayak Merkezi" arasında gösterildiğini ifade etti.

Cıngı, "Erciyes olarak dünyada kayak sporunun kalbinin attığı Avusturya, İsviçre, Fransa ve İtalya gibi ülkeler arasında Türkiye'yi temsil eden önemli bir merkez haline geldik." ifadesini kullandı.

Erciyes'in, bu kış sezonunda tüm dünyadan 3 milyon 300 bin kişiyi ağırlayarak, kente kattığı ekonomik değere işaret eden Cıngı, böylece son 14 yılın ziyaretçi rekorunun kırıldığını söyledi. Cıngı, "Ticaret odamızın ve ekonomi uzmanlarının yaptığı ölçümlere göre Erciyes, kış sezonu boyunca şehre 250 milyon dolarlık bir ekonomi hediye etti." dedi.

Milletvekili Cıngı, hedeflerinin Erciyes'in yıllık ekonomik katkısını 20 yıl içinde 250 milyon dolardan 1 milyar dolara taşımak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Murat Cahid Cıngı, Politika, Kayseri, Erciyes, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Erciyes'e Yıllık 1 Milyar Dolar Hedefi - Son Dakika

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