Erciyes'te Somalili askerlerle eğitim yapan komandolar zirveye tırmandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erciyes'te Somalili askerlerle eğitim yapan komandolar zirveye tırmandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB'ye göre 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı komandoları, Somalili misafir askeri personelle Zincidere'den Erciyes Dağı'na taktik intikal yaptı. Tekir Yaylası'nda pusu, mağara-sığınak araması ve Uçangöz eğitimi yapılırken bir komando kolu zirveye tırmandı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığının kahraman komandoları ile Somalili misafir askeri personelin (MAP) Erciyes Dağı'nda taktik intikal ve çeşitli eğitimler gerçekleştirdiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yuva yaptık göklere baş döndüren yerlere" ifadelerine yer verilerek, 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığının komandolarının, Somalili misafir askeri personel ile birlikte Zincidere bölgesinden Erciyes Dağı'na taktik intikal gerçekleştirdiği belirtildi. Birliklerin Tekir Yaylası'nda ordugah teşkil ettiği ve burada "Pusu ve Pusuya Karşı Koyma", "Mağara ve Sığınak Araması" ile "Uçangöz" eğitimlerinin icra edildiği kaydedildi.

Eğitimlerle eş zamanlı olarak bir komando kolunun da güzergah keşfi maksadıyla Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmandığı bildirildi.

Kaynak: İHA
Milli Savunma BakanlığıTekir YaylasıPolitikaKomandoErciyesMisafirGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ’de borç kapatma kampanyası: Tek seferde ödeyene yüzde 25’lik indirim TOKİ'de borç kapatma kampanyası: Tek seferde ödeyene yüzde 25'lik indirim
Görgün Denizli’de konuştu: Savunma ve havacılık ihracatı 11 milyar dolara ulaştı Görgün Denizli'de konuştu: Savunma ve havacılık ihracatı 11 milyar dolara ulaştı
15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
Adaklı’da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu Adaklı'da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu
Gobustan Güneş Enerjisi Santrali Azerbaycan’ın elektrik şebekesinde 45 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu bekleniyor Gobustan Güneş Enerjisi Santrali Azerbaycan'ın elektrik şebekesinde! 45 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu bekleniyor
Sel sularında sıkışan araçtaki yolcuları köylüler kurtardı Sel sularında sıkışan araçtaki yolcuları köylüler kurtardı
18:06
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a karşı farklı galibiyet
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a karşı farklı galibiyet
18:01
366 milyon Euro harcandı Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan
366 milyon Euro harcandı! Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan
17:34
Erdoğan saniyeler içinde tespit etti Vatandaş şaşkına döndü
Erdoğan saniyeler içinde tespit etti! Vatandaş şaşkına döndü
17:00
Derbide inanılmaz an 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
16:15
Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü güne ait görüntüler Bardak detayı bomba
Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait görüntüler! Bardak detayı bomba
15:42
Tutuklu Altunç Kumova’nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 18:16:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Erciyes'te Somalili askerlerle eğitim yapan komandolar zirveye tırmandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement