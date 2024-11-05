Erdoğan'a Kırgızistan'dan 'Manas Nişanı' Onuru

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından birinci derece "Manas Nişanı" takdim edildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi için Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te bulunan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törene katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Caparov, "Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığı geliştirmeye ve iki ülke halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmeye yönelik katkılarından" dolayı Erdoğan'a birinci derece "Manas Nişanı" takdim etti.