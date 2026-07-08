Erdoğan, AB liderleriyle görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, AB liderleriyle görüştü

Erdoğan, AB liderleriyle görüştü
08.07.2026 23:39
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi. Kabulde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i NATO Ankara Zirvesi marjında kabul etti. Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, her seviyede artan temasların memnuniyet verdiğini, Türkiye'nin beklentisinin AB üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu, bunun için ilgili mekanizmaların harekete geçirilmesinin ve gerekli toplantıların başlatılmasının beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yıllardır AB'ye aday ve Gümrük Birliği'ne üye olduğunu, atılan adımlar sayesinde Avrupa'da önemli bir üretim merkezi haline geldiğini, ekonomilerin entegre yapısının Avrupa'nın dünyaya karşı rekabet gücünü artırdığını, AB'nin ticaret ve yatırımlar konusunda yapmayı düşündüğü düzenlemelerin Türkiye'yi de kapsamasının doğal olarak beklendiğini belirtti.

Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu belirten Erdoğan, NATO müttefiklik hukukuna uygun adımlar beklediklerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ursula von der Leyen, Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, AB liderleriyle görüştü - Son Dakika

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