Erdoğan: AK Parti\'den ayrılıp korsan siyaset yapmaya kalkana eyvallah etmeyiz

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim AK Parti çatısı altında bu kadim davaya hizmet ediyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Ama AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın, eyvallah etmeyiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda, seçimin tüm safhalarına hakim olunması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Aksi takdirde gönüllerde kazandığımız seçimi, sandıkta kaybederiz. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok ama bize verilmiş tek bir oyun zayi edilmesine de rıza gösteremeyiz. En küçük bir zafiyet, en küçük bir gaflet, en küçük bir boşluk hiç şüpheniz olmasın mutlaka aleyhimize kullanılacaktır. Çünkü kimi yerlerde karşımızda diğer pek çok nakisalarıyla, arızalarıyla beraber ahlaktan da yoksun, siyaset haramileri vardır. Meydanı bu siyaset haramilerine bırakmayacağız."

"Sahada yoksanız sandıkta esameniz okunmaz"

Erdoğan, gece gündüz çalışarak 31 Mart günü milli iradenin sandıkta en sağlıklı şekilde tezahürünü temin edeceklerini ve seçim gününe kadar da sahaya damgalarını vuracaklarını dile getirdi.

Medya ve sosyal medya başta olmak üzere modern iletişim yöntemlerinin önemine değinen Erdoğan, "Ama yarım asra yaklaşan siyasi tecrübemizle biliyoruz ki sahada yoksanız sandıkta esameniz okunmaz. AK Parti kurulduğu günden bu yana girdiği her seçimden birinci çıkmayı hem saha hem sandık hakimiyeti sayesinde başarmıştır. İnşallah 31 Mart'ta da hem ülke geneli hem de büyükşehir il, ilçe, belde düzeyinde birinciliği yine kimseye kaptırmayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milleti kandırmaya çalışan birilerinin 31 Mart sürecinde de yine meydanlara çıktığını belirterek, bu kişilerin sokakta "ben şu partiden adayım ama aslında gönlüm AK Parti veya Tayyip Erdoğan'dan yana" diyerek destek istediğine dikkati çekti.

"Sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz"

Türkiye'nin özgür ve demokratik bir ülke olduğunu, isteyenin istediği partide siyaset yapma ve aday olma hakkının bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Herhangi bir partide, bir müddet siyaset yaptıktan sonra yolunu ayırıp başka istikamete gidenlerin de yeri artık orasıdır. Şunu da açık ve net söylüyorum; 'Ben seçimi kazanırsam kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım' diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz. Bunlar sirk cambazı. 'Ben şimdi buradan aday oldum ama seçimden sonra yine AK Parti'ye gideceğim' diyen sirk cambazlarına da aldanmayın. Biz işimize bakacağız. Biz, şu anda yoğun bir şekilde çalışacağız ve Allah'ın izniyle de 31 Mart akşamı gümbür gümbür sandıkları patlatarak yolumuza devam edeceğiz."

Geçmişte AK Parti'de bulunup hangi sebeple olursa olsun başka partiye gidenler için de aynı durumun geçerli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu durumdaki hiç kimsenin AK Parti adına konuşma, oy isteme, hatta böyle bir imada bulunma hakkı olmadığını vurguladı.

Erdoğan, AK Parti'nin şahısların değil bir davanın, bir ülkünün, ülkeye ve millete hizmet uğruna adanmışlığın partisi olduğunu ifade ederek, "Her kim AK Parti çatısı altında bu kadim davaya hizmet ediyorsa başımızın üstünde yeri var. Ama AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın, eyvallah etmeyiz." dedi.

"Hem parti hem hükümet olarak yapacak çok işimiz var"

"Bizim partimizde görevler bayrak yarışındaki etaplar gibidir." değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili seçiminde uyguladıkları üç dönem kuralı başta olmak üzere AK Parti'nin kendi iç değişimini sağlamaya yönelik ilkeleri bu sebeple getirdiklerini söyledi.

"Genel Başkan olarak benim bazı tasarruf yetkilerim var, o ayrı. Ama şunu bilelim ki birilerinin dediği gibi istediğimiz zaman istediğimiz şekilde har vurup harman savurmak, işte bu yok." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Onun için de şu anda geçmişte görev alanların daha sonra aynı konumda veya daha farklı konumlarda yeniden görev almalarının önünde hiç bir mani bulunmuyor. Nitekim hem milletvekilliğinde hem belediye başkanlığında hem teşkilatlarımızda geçmişte benzer görevleri yapmış arkadaşlarımıza yeniden sorumluluk tevdi ettiğimiz pek çok örnek var. Burada asıl olan unvan değil, ülkemize ve milletimize hizmet için çalışan, partimizin başarısına mümkün olan en üst seviyede katkı vermektir. AK Parti, milletimizin gönlündeki yerini güçlendirerek yoluna devam ettiği sürece her arkadaşımızın emeğine, birikimine, enerjisine, gayretine ihtiyacımız olacaktır. Türk siyasetine getirdiğimiz en büyük yenilik, gördüğümüz bu yaklaşıma tahammül edemeyip de kendine başka yol çizenlere biz sadece üzülürüz, 'Yolun açık olsun, güle güle' deriz. Bizim hem parti hem hükümet olarak yapacak çok işimiz var. Mevcut arkadaşlarımızın yanı sıra aramıza yeni katılan gençlerimizle yolumuza, mücadelemize eser ve hizmet siyasetimize devam etmek mecburiyetindeyiz."

"Cumhur İttifakı olarak ortak adaylarla seçime gidiyoruz"

Türkiye'ye 15 Temmuz'dan beri kazandırdıkları diğer bir önemli siyasi değerin de Cumhur İttifak'ı olduğunu vurgulayan Erdoğan, ülkenin birliği, milletin beraberliği, devletin bekası, vatan topraklarının bütünlüğü, milli iradenin üstünlüğü ile büyük ve güçlü Türkiye hedefi etrafında oluşan Cumhur İttifakı'nın tarihte eşi ve benzerinin bulunmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin nesilden nesile bir efsane gibi anlatılacağına inandığımız Cumhur İttifakı'nın kurulmasındaki ve yürütülmesindeki emeğini bilhassa ifade etmek istiyorum. Cumhur İttifakı'na destek veren diğer partilere ve genel başkanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta da büyükşehirlerde ve illerimizin bir kısmında Cumhur İttifakı olarak ortak adaylarla seçime gidiyoruz. Bizim adayımızın olduğu her yerde MHP teşkilatlarının, MHP teşkilatlarının adayının olduğu her yerde de AK Parti teşkilatlarının aynı azim, heyecan, kararlılık ve samimiyetle çalıştığından şüphe duymuyorum." dedi.

Yaptıkları toplantının ardından sahadaki çalışmaların yeni bir ivme kazanacağını dile getiren Erdoğan, "31 Mart akşamı coşkuyla kutlayacağımız seçim zaferimiz konusunda sizlere güveniyorum, inanıyorum." ifadelerini kullandı.

(Bitti)