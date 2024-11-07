Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi İçin Budapeşte'de - Son Dakika
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Politika

Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi İçin Budapeşte'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. Zirve, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Zirve kapsamında Erdoğan'ın liderlere hitap etmesi ve ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Zirvede, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlar, düzensiz göç ve ekonomik güvenlik gibi önemli konular ele alınacak.

07.11.2024 13:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin düzenleneceği alana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, Budapeşte'de spor müsabakalarının yanı sıra konferans ve diplomatik toplantılara da ev sahipliği yapan Puskas Arena'da 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleştirilecek zirvenin düzenleneceği alanına geldi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde yapılacak zirve çerçevesinde Erdoğan'ın açılış oturumunda liderlere hitap etmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış oturumu ve ara oturumların ardından zirveye katılan liderlerle aile fotoğrafı çektirmesi ve zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yılda iki kez gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların yanı sıra düzensiz göç ve ekonomik güvenlik konuları masaya yatırılacak. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi İçin Budapeşte'de - Son Dakika

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