Erdoğan Bişkek'te ŞİÖ Zirvesi ve Göçebe Oyunları'na Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, TSİ 13.03'te Manas Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırgızistan ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da eşlik ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ise İstanbul'daki toplantının ardından Bişkek'e geçmesi bekleniyor.

Dünya Göçebe Oyunları resmi açılış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün konaklayacağı otelden Bişkek Arena'ya geçecek. Erdoğan, diğer liderlerle birlikte Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi açılış törenine katılacak.

Bişkek'te kritik zirve

Erdoğan yarın Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek ve zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Zirveye üye ülkelerin yanı sıra gözlemci 2 ülke ve diyalog ortağı 15 ülkeden de temsilcilerin katılması bekleniyor. Zirvede İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, uluslararası sistemdeki güç dengeleri, yeni dünya düzeni ve çok kutupluluk gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. Bunun yanı sıra terörizm, radikalleşme, sınır aşan güvenlik sorunları, ulaştırma koridorları, Orta Koridor ve enerji güvenliği konularının da zirvenin gündeminde yer alması bekleniyor. Zirve kapsamında yapılacak görüşmelerin ardından alınan kararların Bişkek Bildirisi ile kamuoyuna duyurulması bekleniyor.