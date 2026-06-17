Erdoğan, 5 büyükelçinin güven mektubunu kabul etti - Son Dakika
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Erdoğan, 5 büyükelçinin güven mektubunu kabul etti

17.06.2026 15:27
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt, Malezya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt, Malezya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav'ı, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo'yu, Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren'i, Kuveyt Büyükelçisi Mohammad Marzouq Salman Al Shabo'yı ve Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq'i kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Erdoğan, 5 büyükelçinin güven mektubunu kabul etti - Son Dakika

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