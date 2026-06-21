Erdoğan'dan Babalar Günü Mesajı - Son Dakika
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Erdoğan'dan Babalar Günü Mesajı

Erdoğan\'dan Babalar Günü Mesajı
21.06.2026 20:36
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm babaların gününü kutlayarak, fedakar babalara teşekkür etti ve vefat eden babalar ile şehitleri rahmetle andı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ailesi için ömrü boyunca fedakarca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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