Erdoğan'dan Biden'a Ateşkes Yanıtı - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan Biden'a Ateşkes Yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de ateşkes ile ilgili yaptığı açıklamalar üzerine, 'Bunlar dünya siyasetinde olmayacak şeyler değil' dedi. Biden, Gazze'de ateşkes için Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte yeni bir girişimde bulunacaklarını belirtmişti.

27.11.2024 14:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de ateşkes açıklamalarına ilişkin, "Bunlar dünya siyasetinde olmayacak şeyler değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de ateşkes ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Bunlar dünya siyasetinde olmayacak şeyler değil" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Hizbullah krizinin ateşkesle çözümü yönünde atılan adımla birlikte, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak" demişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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