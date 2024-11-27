Erdoğan'dan Biden'a Ateşkes Yanıtı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de ateşkes açıklamalarına ilişkin, "Bunlar dünya siyasetinde olmayacak şeyler değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de ateşkes ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Bunlar dünya siyasetinde olmayacak şeyler değil" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Hizbullah krizinin ateşkesle çözümü yönünde atılan adımla birlikte, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak" demişti. - ANKARA