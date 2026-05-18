Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik: 26. şampiyonluk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, 2025-2026 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı, bu başarıda alın teri olan futbolcuları, teknik heyeti ve diğer çalışanları tebrik etti.

Kuşkusuz hiçbir başarının tesadüf ve tevafukların eseri olmadığını belirten Erdoğan, "Özellikle kıyasıya rekabetin yaşandığı sporda her başarının gerisinde emek, irade, disiplin, strateji ve takım çalışması vardır. Sizler de Galatasaray olarak sezon boyunca ortaya koyduğunuz mücadele ruhuyla Türk sporuna örnek oldunuz. Neticede Galatasaray camiasının da desteğiyle şampiyonluğa uzanarak milyonlarca taraftarınıza bir kez daha büyük bir sevinç yaşattınız." diye konuştu.

Erdoğan, takımın üst üste dördüncü defa Süper Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attığını ifade ederek şunları söyledi:

"Sizlerle birlikte Galatasaray'a gönül veren, iyi ve kötü günde takımlarından desteklerini esirgemeyen taraftarınızı gönülden kutluyorum. Yine bu vesileyle Süper Lig'le birlikte liglerimizin tamamında centilmence mücadele ederek futbolseverlerin keyifli, rekabet ve heyecan dozu yüksek bir sezon geçirmelerini sağlayan takımlarımıza da tebriklerimi iletiyorum. Aynı şekilde bir üst lige yükselerek taraftarlarının gurur kaynağı olan futbol kulüplerimizi tebrik ediyor, her birine yeni liglerinde başarılar temenni ediyorum. 121 yıllık başarılarla dolu mazisinde Galatasaray, milletimizi gururlandıran nice zafere adını yazdıran bir spor abidesi olarak hafızalarda yer etti."

Galatasaray'ın futboldan basketbola, voleyboldan amatör branşlara uzanan geniş bir yelpazede sergilediği mücadeleyle her zaman öncü bir rol üstlendiğini ifade eden Erdoğan, Galatasaray'ın bilhassa Avrupa'da elde ettiği başarıların milletin belleğinde çok müstesna bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

"Türk futbolunun yurt dışındaki başarıları olduğunda hepimiz biriz, beraberiz, tek yüreğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası ve ardından gelen Süper Kupa zaferinin bunlardan sadece en önemli ikisi olduğunu belirterek, "Bu iki zafer bir kulübün başarısından ziyade Türk futbolunun imkan, kapasite, potansiyel ve gücünü gösteren önemli bir referans olmuştur. Bugün de Galatasaray başarılarıyla Türk sporunun uluslararası arenadaki yüzlerinden biri olmaya devam ediyor. Çünkü hangi takımı tutarsak tutalım, söz konusu Türk futbolunun yurt dışındaki başarıları olduğunda hepimiz biriz, beraberiz, tek yüreğiz." ifadesini kullandı.

Hükümet olarak bu anlayışla kulüp ve branş ayrımı gözetmeksizin Türk sporunun gelişmesi, ilerlemesi, uluslararası alanda başarı çıtasını yükseltmesi için gereken her türlü desteği verdiklerini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanında inşa ettikleri modern statlar, spor salonları ve gençlik merkezleriyle gençlerin daha güçlü imkanlarla yetişmesini hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra da gerekeni yapacaklarını, futbol başta olmak üzere spora desteklerini artırarak sürdüreceklerini vurgulayarak, Galatasaray'ın şampiyonluğunun hayırlı olmasını ve başarılarının devamını diledi.

Futbolcuları, teknik heyeti, kulüp yöneticilerini ve Galatasaray taraftarını canıgönülden tebrik ettiğini belirten Erdoğan, "Yine bu vesileyle haziran ayında başlayacak olan 2026 Dünya Kupası finallerinde milli formaları terletecek futbolcularımıza, Milli Takım'ımıza üstün başarılar temenni ediyorum." dedi.

"Memleketimiz son yıllarda sizin liderliğinizle çok önemli bir istikrar ortamı yakaladı"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ın özellikle amatör branşlara yönelik yatırımlarla da kendileri için çok kıymetli işler yaptığını dile getirerek, bunun en büyük örneklerinden birinin Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Kupası kazanması ve Judo'da Avrupa şampiyonlukları kazanması olduğunu söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de kendilerini kabul ettikleri için kulübü adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, Galatasaray'ın 26'ıncı şampiyonluğunun gururunu ve mutluluğunu taşıyarak geldiklerini belirtti.

Büyük başarıların temelinde istikrar olduğuna dikkati çeken Özbek, "Spor dünyasında da devlet yönetiminde de ekonomide de kurumların büyümesinde de kalıcı başarı ancak istikrarla mümkün. Memleketimiz son yıllarda sizin liderliğinizle çok önemli bir istikrar ortamı yakaladı. Biz de bu anlayışı kendimize örnek aldık. Göreve geldiğimiz günden bugüne sadece sahada kazanan değil, geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla hareket ettik." diye konuştu.

Özbek, Galatasaray'ın geleceği için hayata geçirmeye çalıştıkları tüm projelerde devletin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade etti.

Gerek tesisleşme yatırımlarında gerekse Türk sporunun gelişimine yönelik vizyon projelerinde verilen desteğin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Özbek, şahsı ve Galatasaray Spor Kulübü adına gönülden teşekkür ettiğini söyledi.

"Hedefimiz, oyuncularımızla birlikte inşallah beşinci şampiyonluğu yakalayıp bir rekor kırmak"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da "Bizim için de şampiyonluk sizi tekrardan görmek için vesile oluyor. Bu sene de şampiyon olarak tamamladık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yakaladık. Hedefimiz, oyuncularımızla birlikte inşallah beşinci şampiyonluğu yakalayıp bir rekor kırmak. Tekrar inşallah yine buraya geliriz sizi görmeye bir kupayla ama Avrupa'da da bu sene çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Son 16'ya kaldık. Bir sonraki sene hedefimiz tabii ki Avrupa'da da daha iyisini yapabilmek." diye konuştu.

Oyuncularıyla birlikte çok çalışacaklarını belirten Buruk, bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da iyi temsil ettiklerini düşündüğünü ve gelecek dönemde hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli başarılar elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Futbolculardan Kaan Ayhan, milli futbolcular olarak Dünya Kupası'nda başarı elde etmek istediklerini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amerika'ya davet ettiklerini ve orada görüşmeyi temenni ettiklerini belirtti.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Dünya Kupası'nda da tarih yazmak istiyoruz"

Ahmet Kutucu, kendileri için çok uzun bir sezonun geçtiğini ve şampiyonluğa ulaştıklarını belirterek, gelecek sezon Avrupa'da da kupa kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Uğurcan Çakır, iyi bir sezon geçirdiklerini, Dünya Kupası'nda ülkeyi en iyi şekilde temsil edip insanlara gurur yaşatmak istediklerini kaydetti.

Yunus Akgün ise 4 sene üst üste şampiyon olduklarını belirterek, "Şimdi Dünya Kupası var önümüzde. Avrupa şampiyonasında ülkemizi çok iyi gururlandırmıştık. Şimdi de inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Dünya Kupası'nda da tarih yazmak istiyoruz." dedi.

Özbek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye ettiği kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.