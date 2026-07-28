Erdoğan: Kutuplaşma ve gerilime izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz."
Kaynak: İHA
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