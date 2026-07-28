Erdoğan: Kutuplaşma ve gerilime izin vermeyeceğiz - Son Dakika
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Erdoğan: Kutuplaşma ve gerilime izin vermeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz."

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Kutuplaşma ve gerilime izin vermeyeceğiz - Son Dakika

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