Erdoğan'dan Macron'a Gazze Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Gazze'deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın sona ermesi gerektiğini ve bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu belirten Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti. - İSTANBUL