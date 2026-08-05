Erdoğan'dan terörle mücadele kanun teklifine destek - Son Dakika
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Erdoğan'dan terörle mücadele kanun teklifine destek

Erdoğan\'dan terörle mücadele kanun teklifine destek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, bu adımın Türkiye'yi terör tehdidinden kurtarmayı, milli birliği güçlendirmeyi ve huzur iklimini artırmayı hedeflediğini belirterek, sürece katkı verenlere teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı'na sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, " Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığı'na sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sanal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımda, "Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik, Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan terörle mücadele kanun teklifine destek - Son Dakika

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