Erdoğan'dan Milli Takım'a destek mesajı - Son Dakika
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Erdoğan'dan Milli Takım'a destek mesajı

Erdoğan\'dan Milli Takım\'a destek mesajı
13.06.2026 23:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk mücadelesi öncesi yayınladığı video mesajda, "Binlerce kilometre uzakta olsanız da, Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında, kalpler sizinle atacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk mücadelesi öncesi yayınladığı video mesajda, "Binlerce kilometre uzakta olsanız da, Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında, kalpler sizinle atacak. Bu güne kadar, 'biz bitti demeden bitmez' anlayışıyla, mücadeleyi bırakmadığınızda, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk mücadelesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan videolu mesaj yayınladı. Erdoğan, "Yarınki Avusturalya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı, ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den, Kars'a, Sinop'tan, Hatay'a, İstanbul'dan, Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti. Sizler, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Yarın ve daha sonra oynayacağınız maçlarda, sahaya çıktığınız andan itibaren, milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz. Binlerce kilometre uzakta olsanız da, Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında, kalpler sizinle atacak. Bu güne kadar, 'biz bitti demeden bitmez' anlayışıyla, mücadeleyi bırakmadığınızda, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupasında 3'üncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun, vurduğunuz gol olsun. Bayrak sizde, umut sizde, dua sizde. Yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan'dan Milli Takım'a destek mesajı - Son Dakika

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