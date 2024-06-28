Erdoğan, Devlet Bey ile ülkemizin siyasi gelişimini değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı açıklamada, Devlet Bey ile ülkemizin siyasi gelişimini değerlendirdiklerini belirtti. Erdoğan, neler yapılması gerektiği konusunda tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.
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29.06.2024 10:28:12. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan, Devlet Bey ile ülkemizin siyasi gelişimini değerlendirdi - Son Dakika
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