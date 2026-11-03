Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’nin başkent Seul’deki Devlet Başkanlığı Sarayı’nda Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin başkent Seul'deki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'deki resmi temaslarına başladı. Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile gerçekleştireceği görüşme kapsamında başkent Seul'de bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarayda Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı.

Resmi törenin ardından iki lider, heyetlerde yer alan bakanları ve yetkilileri selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Lee, Uzak Doğu'ya özgü dövüş sanatları gösterisini izledi. Gösterinin ardından iki lider, görüşmenin gerçekleştirileceği salona geçmek üzere merdivenleri el ele çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı'na girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Seul ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanGüney KorePolitikaSeulSon Dakika

Tarihin en büyük kripto soygunu Kim Jong Un’un kardeşi ateş püskürdü Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler Şampiyonluklar el değiştirebilir TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir
Kiev’de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı Kiev'de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı
Helikopterler havada çarpıştı Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
Son ankette Özgür Özel’e kötü haber 14 puan birden kaybetti Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
10:51
Trabzonspor’un yıldızı Muhammed Salah’a Türk vatandaşlığı sürprizi
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı sürprizi
10:40
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
10:25
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
10:02
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
09:55
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 11:03:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android