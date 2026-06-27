Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şunu bir defa çok açık ve net söylemek isterim. Bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir, sığıntı değildir, öteki değildir, üvey evlat değildir. Bilakis, hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur, bu milletin öz evladıdır." - SAKARYA
Son Dakika › Politika › Erdoğan: Herkes bu vatanın asli unsurudur - Son Dakika
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