Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey'de Hollanda Başbakanı Dich Schoof ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Hollanda Başbakanı Dich Schoof ile görüşme gerçekleştirdi. - LAHEY