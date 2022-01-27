Erdoğan, "İBB Başkanıyken AKOM'da karargah kurardık" demişti. AKOM ne zaman kuruldu? - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İstanbul'da yaşanan kar esaretinin İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıkardığını belirterek, "Tam anlamıyla bir basiretsizlik" diye yorumlayan Erdoğan; kendi belediye başkanlığı dönemine ait "Belediye başkanlığı yaptığım dönemde kar, tipi, bora olacak, Tayyip Erdoğan gidip evinde yatacak, yok böyle bir şey. Biz tüm belediyelerimizle AKOM'da karargâhımızı kurar, oradan İstanbul'u izlerdik." dedi.

Ancak AKOM'un Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden sonra kurulduğu ortaya çıktı.

1998-2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yapan Ali Müfit Gürtuna zamanında kurulan AKOM'un web sitesinde ne zaman kurulduğuna dair bilgiler yer alıyor. Buna göre,12 Aralık 2000 tarihinde kurulmuş ve Şubat 2002 tarihinde halihazırdaki AKOM binasına taşınmış.

Kurumun web sitesinde AKOM'un kuruluşuna dair şu bilgiler yer alıyor:

"AKOM, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından, İstanbul'da her türlü doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak

İBB Başkanı ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) gelecek emirler doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen görevleri koordine etmek

üzere, 7269 sayılı Afet Kanunu, 586 sayılı Kararname,5393 sayılı Belediye Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,12.12.2000 tarih ve 686 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile 12 Aralık 2000 tarihinde kurulmuştur."