Erdoğan\'ın \'\'Görevinizi yapın\'\' talimatı sonrası harekete geçen ekiplere böyle karşı koydular

Esenyurt Belediyesi, sokaklarda başıboş gezen hayvanları toplamaya başladı. Ancak, bazı hayvanseverler bu duruma tepki göstererek uygulamanın hayvan haklarına aykırı olduğunu savundu.

"KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

Belediye ekipleri kadınların saldırıları karşısında "Polis gelsin" derken, kadınlar ise adeta sinir krizi geçirdi. Toplatılan köpekler için "Bırak çocuğu ısırmıyor o." "Vermeyeceğim" "Kendimi öldürürüm" diyen kadınlara karşı ekipler ne yapacağını şaşırdı. O anlar ise bölgedekiler tarafından kayda alındı.

ERDOĞAN "GÖREVİNİZİ YAPIN" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş köpek sorunuyla mücadelede siyasi parti ayırt etmeksizin tüm belediyelerin görevlerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etmişti. Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Farklı bahanelerle görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız" demişti.