Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti: Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13-15 Mayıs tarihleri arasında Kazakistan'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.