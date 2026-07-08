Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi’nde diplomasi trafiğini yönetti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi’nde diplomasi trafiğini yönetti

08.07.2026 00:17
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İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde liderlerle görüşerek diplomasi, savunma iş birliği ve barış mesajları verdiğini, Türkiye'nin küresel barışa katkı sağlamaya devam edeceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; diplomasinin merkezinde yer almaya, müttefikleriyle iş birliğini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Zirvesinin 1'inci günün tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "Bugün, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiğine eşlik ettik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile gerçekleştirilen görüşmelerde; ikili ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayiinde iş birliğinin güçlendirilmesi, ticaret, enerji ve güvenlik alanlarındaki ortak çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrar için yürüttüğü diplomasiye, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ve İran ile ABD arasındaki sürecin diyalog yoluyla çözüme kavuşmasına yönelik kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Savunma sanayiinde iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mesajlar da görüşmelerin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı" ifadelerini kullandı.

Programda liderler arasındaki diyalogların öneminden bahseden Duran, "Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, Zirve vesilesiyle Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir resepsiyon ve resmi akşam yemeği verdi. Program, liderler arasındaki samimi diyaloğun ve müttefikler arasındaki dayanışma ruhunun güçlendirilmesine önemli katkı sağladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; diplomasinin merkezinde yer almaya, müttefikleriyle iş birliğini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi’nde diplomasi trafiğini yönetti - Son Dakika

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