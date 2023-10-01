Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişi esnasında Karamollaoğlu'nun kararsızlığı kameralara anbean yansıdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2,5 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlıyor. Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılanırken, TBMM Genel Kurulu'na girişi sırasında dikkat çeken anlar yaşandı.

OTURUMU LOCADAN BİRLİKTE İZLEDİLER

Milletvekili olmayan genel başkanlar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, Meclis oturumunu locadan yan yana oturarak birlikte izledi.

KILIÇDAROĞLU YERİNDEN HİÇ KALKMADI, KARAMOLLAOĞLU İSE...

Bir süre sohbet eden iki genel başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girdiği dakikalarda ise ilgi odağıydı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın salona girdiği anlarda yerinden hiç kalkmazken, Karamollaoğlu ise bir süre etrafına baktıktan sonra geç de olsa ayağa kalktı. O anlar kameralara anbean yansıdı.